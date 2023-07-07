國際巨星李玟（CoCo）不敵憂鬱症，5日輕生驟逝，享年48歲，震撼演藝圈。回顧過往香港演藝圈，每隔10年就會有巨星往生，且全發生在尾數3的年份，李小龍、張國榮、梅艷芳等人都吻合，如今李玟在2023年殞落，讓外界再度想起這個神祕的魔咒。

★1973年 「一代功夫巨星」李小龍演出《死亡遊戲》期間，因頭痛而吃了止痛藥，想不到竟在丁珮（原名唐美麗）的床上猝死，享年32歲。

「一代功夫巨星」李小龍。（圖／中時資料照）

★1983年 香港電影功夫演員傅聲和哥哥張震聲開車前往外景拍攝地時，不幸發生車禍，傅聲被車內的音響器材撞斷肋骨，導致肋骨插向心臟致死，得年28歲。

★1993年 80年代的香港名歌手陳百強，疑因酒前服藥而中毒，被母親發現在家中倒臥、昏迷，送醫搶救5個多月仍不治身亡。同年，香港傳奇搖滾樂巨星黃家駒錄製日本節目《小內小南的 想做什麼 就做什麼》，玩遊戲時不慎摔落2.7米的台下，頭部嚴重受創，住院6天不幸過世，享年31歲。

★2003年 國際巨星張國榮因患有憂鬱症，愚人節當天走上絕路，享年46歲。同年底，與張國榮情同兄妹的「百變天后」梅艷芳，不敵子宮頸癌擴散影響肺功能衰竭，享年40歲。

香港兩大巨星張國榮、梅艷芳在2003年相繼過世，令人鼻酸。（本報資料照片）

★2023年 李玟生前的螢光幕形象陽光、正面有活力，萬萬沒想到身心靈早已出問題，為天生左腿缺陷、憂鬱症奮戰多年，還被爆與加拿大籍富尪Bruce分居、半年前罹患乳癌，李玟2日在香港家中輕生，送醫搶救3天不治，李玟二姊Nancy悲痛地證實噩耗，希望歌迷永遠記得李玟的笑容。

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