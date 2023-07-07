自從五月底六月初接連爆發性騷指控起，台灣的媒體幾乎每天都有相關的報導，都有新的指控出現，除了一開始的政治圈，逐漸延燒到演藝圈、體育圈甚至其他行業，也因此被稱為是「台灣 #MeToo 運動」的開始。

台灣#MeToo運動早在2018就萌芽

但其實若要回頭追溯，真正在台灣主動提出MeToo運動的，是在2018年一起體操選手遭性侵的案件，引發婦女團體設立MeToo申訴專線開始，讓這個議題逐漸受到重視。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統的統計，實在兩年前的2021年2月3日，雞排妹指控合作廠商老闆與歌手翁立友性騷她的時候，這議題就已經引起大眾討論，但熱烈程度當然是無法跟這次相比，因為這次不單單只是事件本身，指控者還特別提到，會讓他有勇氣站出來的，是 Netflix 影集《人選之人：造浪者》劇中同樣是在政治圈工作且陷入性騷困擾的主角，被主管大姊一句話：「不要就這樣算了好不好？」點醒後而站出來，也因此引發許多不管有沒有看過劇的受害者持續站出來宣告MeToo。

所以到底還有哪些影視作品，不但同樣提到性騷／性侵題材，而且也鼓勵受害者站出來，不要就這樣算了的勇氣呢？

美國電影《重磅腥聞》 & 影集《最響亮的聲音》

美國MeToo活動的爆發起於2017年，至今扔持續在延燒當中，而這在段時間裡，最有名也最引起矚目的相關題材作品，就是描述媒體界大亨，同時也是政壇大老的福斯電視台前總裁羅傑艾爾（Roger Ailes），因為身陷性騷疑雲而被迫辭職的故事。

由於艾爾在辭職一年後的2017年就因意外與疾病過世，如此腥辣題材同時讓影、視界都趕緊傾全力拍攝製作，因此在2019年且前後相隔不到半年時間，就推出了以相關人物故事為題材的電影《重磅腥聞 Bombshell》與影集《腥聞教父 The Loudest Voice》，雖然明顯是希望趁MeToo風潮仍火熱而趕緊推出，但這兩部作品不但製作精良、卡斯超強，而且都獲得美國最大獎項，奧斯卡與金球獎的提名與得獎。更重要的是，兩部作品雖然故事背景一樣，但剛好從不同角度出發。

兩部作品的共同故事背景是：主角羅傑艾爾是福斯新聞台的總裁，他因為理解到目前多數新聞台報導內容偏重理念屬於較左派與自由派的特性，而說服了媒體大亨梅鐸，由他主導福斯成為「為右派與保守派」說話的新聞台，報導內容不但傾右且經常擁護保守價值觀，甚至要求台內主播都最好是白人，女主播則是金髮、身材有曲線且腿長，也經常刻意要求導播要拍到美腿，甚至要求新主播要先到他辦公室裡經過他「私人審核」。

而他也利用其政治關係與影響力，最終幫助川普贏得總統大位，使自己成為媒體界與政界的重要人士。但也於此同時，終於有主播受不了他的欺壓，找到方法突破之前被強迫簽下的封口協議，出面控訴電視台與艾爾的不公平對待，沒想到整起事件就此發展變得超展開，開始不斷有其他主播與相關人士出來指控艾爾性騷，雖然他太太還有一些主播支持他，但被逼迫必須進行內部調查的老闆梅鐸，最後決定斷尾求生，請艾爾請辭走人。

《重磅腥聞》受害者角度出發

《重磅腥聞》是從多位受害者的角度來看整起事件，三位奧斯卡影后，莎莉賽隆、妮可基曼與瑪格羅比分別飾演三位身分地位不同的女主播，敘述自己角色與身邊人對這整起事件的反應與應對做法，她們也都因為此片獲得許多獎項提名，賽隆與羅比更因此片獲得奧斯卡提名，而影片最後也拿下一座奧斯卡的最佳化妝造型獎。

目前上架於平台Netflix, Hami Video, Myvideo 也可在蘋果iTune與Google Play上購買或租借觀看。

《腥聞教父》加害者角度出發

《腥聞教父》則是從加害人總裁艾爾的角度，描述他與身邊人，不論是支持者或受害者的應對。主演艾爾的也是奧斯卡影帝的羅素克洛，他為此齣七集的影集，為了有與艾爾極為肥胖的身型而增胖，並且戴上厚重的化妝演出，果然也獲得許多獎項提名，並因此一舉拿下金球想電視影集男主角獎。

曾在有線台FX上映過，目前在台灣沒有平台上架，但購物網站上可以找到中文版的DVD與藍光影諜出售。

美國電影《她有話要說 》

總裁艾爾的性醜聞其實在美國MeToo運動正式開始前一年爆發，但其實這事件比較是茶壺裡的風暴，因為除了媒體界與政治界外，多數人並不認識艾爾，而儘管指控的主播很有名氣，但都因為與福斯新聞台簽了封口協定，而無法將事件真相公開，但卻也因此為之後的MeToo運動累積許多能量。因為就在艾爾離職後一年，過世五個月後，一篇由紐約時報兩名女記者的報導，指控電影界大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）長達30年的性騷女演員與工作人員的歷史，甚至付封口費給對方以免醜聞爆發，引爆了MeToo運動，電影《她有話要說 She Said》就是描述這一段故事。

事實上，此篇報導出現的兩年前，紐約時報就報導過一名義大利模特兒對溫斯坦的指控，但或許是這名模特兒在美國不知名，甚至可能因為溫斯坦操作媒體開始抹黑這名模特兒，所以當時並未引爆後續指控，面對如此具有影響力的人物，紐約檢察官甚至決定不再追查此案或提起控訴。但2017年這篇報導最大的不同，就是得到知名女星艾許莉賈德的公開指控，不但鉅細靡遺，而且直接點出多名受害者，這下媒體與警檢都不敢怠慢了，開始一連串的調查，也因此曝光了更多名人的性騷與性侵案件。隨著知名女星艾莉莎米蘭諾在社群媒體上，呼籲其他受害者開始使用 「#MeToo」 這個詞來互相支持其他受害者並公開控訴，許多受害者受到賈德的勇敢感召，也紛紛出面指控溫斯坦與其他加害者，MeToo運動就此展開。

《她有話要說》不單單只是描述了兩位記者如何深入調查到最後報導整個性醜聞案件，更重要的是事件當事人艾許莉賈德親自現身，演出當時自己出面指控的狀況與過程，非常難得，讓觀眾能感受到受害者第一手的陳述與心情。

《她有話要說》目前上架於平台Hami Video、Myvideo， 也同樣可在蘋果iTune與Google Play上購買或租借觀看。

台灣電影《寒蟬效應》、《無聲》；韓國電影《熔爐》

美國有這麼多作品，那台灣或亞洲有沒有相關題材的作品呢？其實台灣早在2014年就有一部電影《寒蟬效應》，試圖討論這個話題，這部電影由導演王維明執導，多位大牌演員，徐若瑄、郭采潔，戴立忍與賈靜雯等人演出，描述單純的女大學生，如何被他所崇拜的音樂教授誘導，最後導致被性騷甚至性侵，但事後卻必須面對各種不公平的抹黑指控而身心受創，所幸後來有同理心的女律師來為她打官司，並逐漸帶她走出陰霾。

《寒蟬效應》目前上架於五個平台：Catchplay+、Friday、LiTV、MyVideo、Hami Video

這部作品野心很大，觸及議題不僅是校園性侵，受害者的心理，甚至還意圖討論司法面對這類案件的態度，以及檢調律師等在面對這類案件的態度，算是台灣很早開始碰觸這些議題的電影，此片最後也得到不少獎項肯定，得到金馬獎的三項提名。

台灣出品的《無聲》與韓國片《熔爐》雖然都是各自改編其國內發生的真實案件，但兩起事件有太多相似情節：2011年出品的《熔爐》，取材於根據2000至2004年發生在光州一所聾啞學校學生，集體遭校長與教務人員性侵事件的小說，而2020年推出的《無聲》，則是取材於根據2011年被揭發的台南啟聰學校集體性侵事件所撰寫的調查報告書籍，兩部片都因為事件本身發生在特教學校，不但同時觸及到特教生在社會上被不公平對待，甚至校內老師都對學生霸凌甚至性侵，而聾啞學生更加困難表達與申訴，讓整起事件像滾雪球般受害者越來越多。兩部片都在國內引起很大關注，也都取得票房上的成功。《熔爐》甚至引起韓國司法界對案件重啟調查，修訂了法律制裁性暴力犯罪者。《無聲》則是獲得許多獎項肯定，也引發社會再次討論該案件的後續相關處理，第一次演電影的陳妍霏，更是同時在台北電影獎與金馬獎拿下新進演員獎。

《熔爐》上架於Netflix、Hami Video，同時也可在蘋果iTune與Google Play上購買或租借觀看。

《無聲》上架於Catchplay+、friday影音、公視+、MyVideo、Hami Video

美國紀錄片《體操A級醜聞》

美國MeToo引爆於影視演藝界，但其實體育界早在一年之前也爆發了極為爭議的性侵案，一位深受體操界重用且頗具聲望的體育醫療按摩師，賴瑞納薩，竟然被爆在長達18年的時間裡，性侵多位來尋求治療的年輕女體操選手，所知受害者就多達265位（有說法可能超過四百人），這就是紀錄片《體操A級醜聞》的故事。

紀錄片從最早爆發這醜聞的女選手瑪姬尼可斯，來看這整起事件的荒謬發展，與整個美國體操界，特別是負責掌管全國體操運動的美國體操協會的鴕鳥心態，讓這此案件竟然能被隱密這麼久，甚在尼可斯提出指控之後，足足拖了一年多，直到因為一篇報導（所以媒體其實很重要），協會與檢警才正式開始展開調查，這期間加害人納薩依然在給體操選手進行醫療與按摩。

影片中最感人的一段，就是當女法官要對納薩進行宣判前，她讓所有願意出來說話的女受害人，一一上台面對納薩述說她的的心路歷程與痛苦，最後這些女選手相擁而泣，互相支持，與協會相關人員隱匿事證與訊息，想盡辦法希望此事不要曝光的做法，實在相當諷刺。另一個較讓人開心的結局是，最早控訴納薩的尼可斯，在飽受各方打壓之後，終於回到學校繼續參賽，而且成績相當優異，而根據最新報導，尼可斯即將在最近出版自己的回憶錄，從自己的角度來敘述整起事件。

《體操Ａ級醜聞》獨家上架於Netflix

其實自從 #MeToo 運動開始，越來越多相關題材的影視作品，不論是紀錄這些加害者的離譜犯法行徑，或是受害者勇敢站出來的故事，都越來越多了，希望這些作品都能像《人選之人：造浪者》，鼓勵更多受害者「不要就這樣算了」，也希望觀眾看了這些作品，能了解到性騷／性侵這種因為地位權力不平等而讓加害者以為，這些作為是應該的、無所謂的心態，不要再存在，或是協助受害者指控這些加害人，讓他們得到應有的制裁。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年05月30日至2023年06月28日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣MeToo運動』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

名家介紹：馬斌

最愛電影、美劇與ＭＬＢ，自小與電影結緣後，生活與工作就脫離不了影、視、音，做過所有相關周邊行業，字幕翻譯、寫大綱說明、劇本、影評、翻譯出版過電影書、做過電影場記，甚至還去ＭＴＶ打工給人介紹電影，也曾跑線採訪明星導演當娛樂記者，做過不只一個電影主題的電視節目，但就是沒有真正去拍過導過一部電影或電視劇，可說是最另類的電影界逃兵。