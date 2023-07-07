北、中、南3大生活圈為主的「TPASS通勤月票」7月1日已上路，雲林縣府也規畫雲林縣內的通勤月票方案 ，工務處長汪令堯表示，行政院特別預算分3年執行公共運輸月票專案，因此縣府趕忙向中央爭取2024年預算，並於2024年初上線服務。

行政院推動促進公共運輸使用方案，交通部公路總局規畫涵蓋北北基桃、中彰投、南高屏三大都會生活圈的「公共運輸月票補助方案」，近日釋出「TPASS行政院通勤月票」，可優惠搭11個縣市的7種運具。

汪令堯指出，雲林縣境內國道客運路線計有16條、公路客運路線計65條、市區客運路線計有9條，總計客運路線90條，行政院公布「公共運輸月票補助方案」後，縣府立刻啟動規畫通勤月票方案，初步規畫月票199元方案，199元可在縣內以電子票證優惠搭公車、鐵路、共享單車2小時。

縣長張麗善表示，雲林地區沒有捷運，交通習慣與其他縣市有很大不同，整合市區客運、公路客運、台鐵、共享自行車（建置中）等各式運具上，需花費較多時間討論方案及補貼金額，預計7月底前提送申請計畫，盡速爭取中央補助，呼籲中央考量公共運輸平權，給予必要協助。

汪令堯說，雲林縣政府除規畫縣內月票方案，並協調鄰近縣市合作爭取補助，例如雲嘉嘉生活圈999元月票。

因行政院特別預算編列公共運輸月票專案3年200億元，2023年20億元、2024至2025年各90億元，公路總局2023年的20億元預算支應三大生活圈後，恐無預算補助其他縣市。汪令堯表示，雲林縣府積極向中央爭取2024年預算，擬於2024年初上線服務。

雲林縣府2018年起推動「雲林縣市區公車免費乘車措施計畫」，持用電子票證，且上下車均有正常刷卡紀錄者，皆享無搭乘次數限制免費搭乘，鼓勵民眾熟悉使用公共運輸，並吸引外地旅客到雲林。