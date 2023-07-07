台東盧姓漁民從魚體內發現1隻不明生物。（蔡旻妤攝）

不明生物

台東從事捕魚13年的盧姓漁民從東部海域捕獲1尾石喬魚準備煮來吃，清理魚肚時，從魚的胃裡發現1種奇特生物，模樣像是水蛭還不停蠕動。他說，13年來沒抓到過這種東西，附近鄰居看了更直呼這是外星生物！不過，國立嘉義大學生物資源學系助理教授陳宣汶受訪時表示，這種黑色寄生蟲是典型的吸蟲。

陳宣汶指出，這是1種大型胃內吸蟲，生物體學名為Hirudinella ventricosa，全球都有分布，會在鬼頭刀、石喬及鰹魚等魚種腸胃道裡，外觀類似水蛭。

陳宣汶進一步指出，不少魚種的腸胃道裡面會出現這種吸蟲，遍布於全世界，並不屬於罕見生物。此外，國內相關機關研究單位針對魚體寄生蟲也有進行研究。他說，提醒民眾無論是淡水魚或海水魚都有可能會有寄生蟲，料理魚體時務必煮熟，有效去除殺死寄生蟲，才能安心食用。

此外，市場賣家也提醒，石喬與土魠兩者都是鯖科，購買時要小心「石喬假土魠」，土魠魚價與石喬價格恐達5倍，土魠魚外觀是密集的條紋狀，但石喬魚則是條紋間距較寬。