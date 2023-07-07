新北市環保局近期公告「儲備環保車輛駕駛」甄試簡章，預計錄取62名候用人員，只要進用、通過適用期，月薪可達3.3萬元，再加上清潔獎金8000元和擔任駕駛者加發的駕駛安全獎金，每月收入可超過4萬元。

環保局指出，本次錄取62名候用人員，包括一般類組43名、原住民族組7名及保障類組(失業勞工)12名，報名期間是7月21日上午8時起至7月22日下午6時止，一律採網路報名，若無法自行上網報名，可至環保局第二辦公室由專人協助報名。

環保局表示，只要設籍在新北市滿4個月，同時具國小學歷、領有中華民國交通部製發的職業大貨車、職業大客車或職業聯結車之駕駛執照2年以上，且實際擔任上述駕駛職務1年以上者，均可報考。

另外，考量轄內各區市民人數、生活圈和各區隊人力穩定性，考試分發地區為11區，考生在報考時須先選擇欲服務區域，後依成績排名、各區缺額分發進用，該區清潔隊工作滿6年後，可申請轉調至本市其他區隊，因此報名前須充分考慮。

環保局說，本次甄試含筆試測驗及路考測驗，占總成績30％及70％，採二階段淘汰制，任一階段缺考或未通過者，不予錄取，本次甄試候用期間為榜示之日起至明年12月31日止，依各區考生總分高低分別排序，並視出缺情況依序通知進。