新北市幼兒園之前傳出教保員疑似餵食幼童不明藥品事件，北市6月17日起推出台北市幼兒園幼童公費抽血檢驗服務專案，北市教育局7日說明，符合條件接受抽血檢驗的幼童計34名，檢驗結果均未驗出苯巴比妥，目前抽查38間園所，也無不當用藥。

教育局表示，公費抽血專案至6月30日結束，符合條件接受抽血檢驗的幼童計34名，占本市全體幼童人數少於萬分之一，檢驗結果均未驗出苯巴比妥，6月起已隨機抽查38間園所，也未查有不當用藥情形，請家長安心。

教育局也說，為協助北市各教保服務機構完善園內用藥SOP，保障園所與家長、幼生權益並完備託藥程序，訂定「託藥及用藥措施指引」，期盼透過程序完備，增加親師間的互信。

教育局也建議，家長若發現孩子有任何行為或情緒上異常的狀況，或有對於兒童們藥物使用上的問題，可以向小兒科醫師諮詢討論，必要時轉介給小兒神經科醫師進行詳細的評估。