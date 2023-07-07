「716公平正義」將登場，藍、白總統參選人侯友宜、柯文哲皆表態參加，而該活動訴求之一為「居住正義」，被外界視為有助吸引年輕選票，綠營也連日來強力反擊，批評主辦者違法使用土地等。民進黨立委陳明文6日就在臉書發文嘲諷，結果卻反遭爆料他用3000萬買地卻跟農會貸款1億元。陳明文隨即刪除臉書該篇貼文，引發網友熱議。

「716公平正義」活動引發綠營強力反擊，其中主辦者之一的黃國昌就被批名下有23筆不動產，還將「種菜的畸零地」疑轉作停車場經營。陳明文昨（6）日也在臉書開酸，「如果有畸零地想改停場等等的法律問題需要律師諮詢的話，歡迎來電預約阿文法扶，預約資訊請看賴或留言」，但隨即反被踢爆他在嘉義縣竹崎鄉的養豬場，出3000萬元買的土地，卻和農會貸款了1億元，且還不是登記在自己的名下。

遭到爆料後，陳明文立即將有關「畸零地」的臉書發文刪除。但陳明文臉書仍遭到大量網友進攻，留言怒轟「明文，出來打球了啦」、「我也需要法律諮詢，怎麼沒了QQ」、「靠杯看到3000萬貸1億馬上刪文、真的怕了」、「求法律諮詢，怎麼用3000萬的地貸到1億，謝謝」、「陳刪文」、「出事啦，明文老哥」、「3000萬可以貸1億，難怪掉了三百萬無關痛癢」、「農會的存戶都是辛苦的農民畢生積蓄，省吃儉用存下來養老的」、「酸文變刪文，笑死」、「來看如何用一則po文，毀掉兒子前途」

對於陳明文養豬場遭質疑得到高額貸款一事，其子陳冠廷今天清晨緊急在臉書發文回應，稱「拿3000萬的地，跑去農會貸款超過1億」並不正確，並強調實際情況為依政府專案農貸規定，依實際工程款金額，向農會提出申貸，並將土地及相關建物及設備作為抵押物。他解釋，就如同房屋貸款，銀行不會僅評估建地的價值，而是房屋與建地的價值共同核算，並且同時將房屋與建地作為抵押品。