三能主管表示，三能2月中旬參加台北國際烘焙暨設備展時，首度以意象方式，發表下半年正式推出「三能SANNENG OUTDOOR」品牌，進軍兩岸露營炊具市場，7日在台中登場的台中國際茶、咖啡暨烘焙展，除與極品莊園COFFEELLAND品牌合作，以「露營車」為靈感，實境走入虛擬，將咖啡與烘焙生活與戶外活動、自然環境相結合，展示融合自然情景的咖啡烘焙體驗外，也將展出露營用的鍋碗瓢盆等炊具。

三能主管指出，三能已在大陸官網開賣露營用的炊具，這次台中參展主要是在台灣推展露營炊具業務，正式進軍台灣露營炊具市場。初期先在官網銷售外，目前與兩岸露營相關的戶外用品業者洽談合作，未來計畫透過戶外用品業者的通路販售。

三能主管表示，去年底、今年初，大陸疫情解封後，大陸經濟因疫情而受損，大陸烘焙市場需求雖在疫情有逐漸恢復，但大陸烘焙業並快速展店，未如外界預期出現疫後需求大爆發的景象，使得三能1月營收年減幅達51.25％，不過2月起營收轉正成長，前五月合併營收年減幅縮減為0.08％，6月業績有機會勝過去年同期，上半年業績可望優於去年同期。

三能主管指出，三能目前烘焙器具業績成長力道平穩，對下半年營運審慎樂觀，成長力道主要來自烘焙器具，全年營運可望比去年成長，今年營收目標是挑戰2021年締造20.67億元史上新高。