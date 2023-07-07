胃癌是國人十大癌症死亡率的第8名，胃部、十二指腸發炎、潰瘍更是不少人常有的困擾，過去認為是焦慮緊張、用餐不正常導致，但近20年來發現，胃幽門螺旋桿菌才是最主要的致病因子。醫師表示，約半數國人體內有此細菌，有此菌者一生中會有80%的機會有消化不良的問題，嚴重會引發胃、十二指腸潰瘍，甚至導致胃癌。

根據最新統計，胃癌是國人十大癌症死亡率的第8名。國健署表示，胃癌有9成是幽門螺旋桿菌造成。腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》表示，1994年國際癌症研究機構 (IARC) 已把幽門桿菌列為第一類的致癌物，目前5成國人體內有此菌。

洪永祥表示，此菌會損害胃部黏膜，影響胃功能，因此帶有此菌者一生有80%的機率會出現消化不良、胃發炎的問題；15~20%會有胃或十二指腸潰瘍，且約1~4%者會罹患胃癌。

至於哪些人必須接受除菌治療，他表示，主要包含3類人，第一為反覆性的胃發炎者，「尤其已出現一癌前病因、即萎縮性胃炎，就必須立刻進行除菌治療，」即「三合一」療法，此療法的殺菌效果達80%。

第二類則是反覆找不到病因的消化道潰瘍者。第三類則為免疫性血小板過低導致的紫斑症，因為近來有研究指出，幽門桿菌可能與血小板低下有關，近半的患者在接受幽門桿菌根除治療後，血小板數量回升後，紫斑症也因而治癒。