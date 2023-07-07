TPASS行政院通勤月票剛上路，有國民黨議員質疑行政院要求各縣市政府在TPASS文宣標註行政院，若沒標註就不給地方補助。7日前往新竹縣視察的鄭文燦回應，7月上路的3大生活圈，補助核定的金額，中央的補助都超過一半以上，這是6月1日就核定了，沒有扣款的問題，還可以採取預支，7月、8月的款項這周就可預支，與部分的在野人士指控的扣款，正是180度的不同。

鄭文燦說，目前有補助地方政府宣導費，少數地方政府把「行政院通行月票」遮掉，把此方案弄模糊，會讓所有民眾產生混淆，因為這是由中央主導，地方執行的政策，包含台鐵都是由交通部來統一補助90％，因此方案必須要完整的揭露，刻意把行政院通行月票的內容遮掉，反而影響到民眾的權利。

鄭文燦認為新竹與桃園是共同生活圈，會盡快請公路總局把桃竹竹苗共同生活圈通行月票核定，因為現在修正草案剛送到公路總局，希望桃園、新竹能通行無阻。

另監察院7日通過糾正台電，在野黨質疑是否是台灣缺電？鄭文燦直言這是沒有常識的報導，核電廠不可能偷偷發電，核電廠目前進入除役狀態，要保持維護才能除役，目前以柴油發電讓園區保持電力，並沒有用核電廠偷偷發電，這是沒常識的說法，希望謠言止於智者。

鄭文燦也表示台灣不缺電，但缺的是把綠電極大化、多元化，例如風電或太陽能，高科技廠商需要購買綠電，未來幾年綠電的加速方案會繼續推動。