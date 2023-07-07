YouTuber阿滴曾公開罹患憂鬱症，坦言一度陷入人生低谷，好在找到方法戰勝病魔，逐漸恢復健康，不過分享心路歷程時，卻被貼上負面標籤，認為將此拿來當做賺錢工具；對此，他透露明知道會被罵，仍堅持公開病情，在於「想要成為能夠幫上忙的人」。

阿滴2020年5月罹患憂鬱症，10月時病情最為嚴重，直到隔年5月才漸漸康復，走向正常生活軌道，雖然這段時間未公開病情，但康復後的他卻面臨「要裝作沒發生過這件事繼續工作？還是要公開分享康復的過程?」的抉擇，在於意識到可能會被貼上負面標籤，甚至慘遭酸民取笑，不過仍選擇把罹患憂鬱症的心路歷程，藉著拍攝影片及出書與大眾分享。

阿滴表示影片廣告及書籍收入，全都捐給相關單位，至於是否藉此賣慘搏同情?他表示頻道只發過一次關於憂鬱症的影片，內容並未提及病情，甚至是情勒要求協助，即便受邀談論憂鬱症，內容也是著重怎麼好起來，以及正確觀念的科普，他強調坦承罹患過憂鬱症，勢必會慘遭網友謾罵，但仍願意揭開傷疤，在於想要成為能幫得上忙的人，藉此協助痛苦的人獲得鼓勵跟希望，並告知他們「憂鬱症是可以好起來的」。

對於被酸民指出「憂鬱症」只是人設及用來賺錢的工具，甚至被嘲諷「過得這麼好憑什麼生病」，阿滴表示看到這些言論完全不意外，也強調若能選擇，何必選擇罹患憂鬱症當人設?如果被踢爆是偽造的，根本就是個公關災難。

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