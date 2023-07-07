新冠疫情爆發至今逾3年，一名網友分享，自己本來是天選之人，打完第四劑疫苗覺得穩了，沒想到竟被同住家人感染確診，期間發燒、痠痛、頭暈、狂咳、喉嚨痛與失聲等症狀樣樣來，轉陰以後嗅覺遲遲沒恢復，還會腦霧忘東忘西，讓他崩潰直呼到底誰說染疫像感冒，太痛苦了！引起網友熱烈討論，竟意外釣出一票天選之人。

一名網友昨在PTT上分享，他打了4劑疫苗以為自己穩了，結果卻在6月30日確診，因為同住家人有人先感染了新冠肺炎，導致他也染疫，而他先是發燒了2天，全身筋骨酸痛，同時伴隨著頭暈、狂咳、喉嚨痛與失聲的症狀，直到7月4日才快篩陰性。

原PO表示，確診期間超痛苦，現在好不容易轉陰，但嗅覺卻遲遲沒恢復，而且還出現嚴重腦霧，每天忘東忘西，吃東西還沒味道。讓他忍不住抱怨說「到底是誰一直說染新冠只是小感冒，這明明就是流感等級了！好可怕！」最後也好奇詢問，疫情爆發至今，還有誰是「天選之人」嗎？

貼文引起網友討論，釣出一票從未確診過的「天選之人」，「同事有5個以上都還沒確診過」、「家人都+0，我還每周戳鼻子」、「還沒確診過，但假日不會去人多的地方」、「我啊！上周還去韓國都沒戴口罩，應該適被新冠討厭的人XD」、「0劑0確診。無意中跟確診者共食一份餐點也沒中」。

不少網友見狀則驚呼，現在還是天選之人的超強，另有不少苦主則哀號說，解封以後各種感冒、流感輪番感染，甚至還有同事才剛得完流感又確診，慘到不行。