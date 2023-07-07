今年高雄暑期活動大爆棚，高市府於7、8月規畫親水、音樂祭、美食節、藝術饗宴、文創市集及兒童藝術節等多元活動，要帶給來自國內外遊客們意猶未盡的夏日樂趣，且每周都能享受不同的驚喜和體驗，歡迎各地民眾利用暑期嗨翻高雄。

高市府表示，高雄觀光資源豐富，除了擁有山河海港的獨特美景，還有多樣化在地美食，為了吸引遊客利用暑假期間到高雄遊玩，市府特別規畫一系列適合全家大小一同參與的活動，要讓各地遊客感受高雄的熱情與活力。

炎炎夏日，大小朋友最愛玩水清涼一下，高市府規畫於7月1日至23日舉辦海洋派對系列活動，海洋派對第一彈於7月8日、9日在愛河灣至大港橋間舉辦「派對踩街 船艇搭乘體驗」，接著7月15日、16日舉辦「高雄國際帆船賽暨遊艇展覽活動」，7月22日、23日「SUP水陸趣味挑戰賽暨小鐵人兩項賽」。

高雄暑期演唱會連發，眾所期待的「2023高雄啤酒音樂節」7月7日至7月9日盛大登場，緊接著7月15日舉辦「夏祭．青春旅程」高流制服演唱會，7月15日、16日、22日則有海洋金曲演唱會。

遊客來到高雄絕對不能錯過在地美食，去年轟動高雄的「冰火二重天」美食活動將再次盛大登場，「大港閱冰」於8月19日、20日在鼓山輪渡站前（濱海一路）舉行，「鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」於8月26日、27日在大遠百追夢廣場舉辦，而今年新創的「高雄奶茶節」則於9月2日、3日在捷運鹽埕站埔站2、3號出口（大勇路）舉行。

另外，適合親子共同享樂的活動包括壽山動物園12歲以下兒童免費入園（7／1－8／31）、旗津風箏節及氣墊水樂園（7／22－8／6每周六日）、海洋派對愛河市集(7／1－7／16每周六日)、童幻樂園ｘ雄店市集（7／15－7／16）。

高雄觀光暑期美食海洋派對