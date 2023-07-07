行政院會昨通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，未來非自住稅率（囤房稅率）最高提升至4.8％，且從現行「縣市歸戶」改成「全國歸戶」；民眾黨立院黨團批評，不是早就該做了嗎？選舉剩半年，現在睡醒了；民眾黨立委邱臣遠表示，行政院火速提出囤房稅，是不是打假球民眾自有判斷，選舉之前推出來，民進黨透過政策買票、大撒幣做選情止跌回升。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，行政院提出的囤房稅2.0方案，根本是一個無效的政策，回到行政院訂這個稅的目的，是希望透過稅讓囤房族不要繼續囤房，但以財政部現在已經實施的3.6％來看，全國平均囤房戶每一年需多5000元稅收，問題仍未解決，依照昨日提出的3.6％至4.8％來算，平均每戶1年增加7200元，但有辦法買幾千萬的房子，一年多收7200元，難道他就不會繼續買房了嗎？

彭揚凱批評，根本不是一個住宅政策，就是一個選舉政策，2020年吵到現在，先前政府反對民間團體所有主張，結果昨天所有反對都不存在了，而此政策主要目的是針對716居住正義遊行，法案具體內容好不好根本不重要。

彭揚凱說，這個政策就算通過後，也是後年才實施，選舉早就過了，囤房稅2014年就實施，已經8年沒有解決，為什麼新的版本就能解決？地方政府不買單又能怎麼做？全台灣21個縣市，現在只有10個願意做，根本沒辦法解決。

民眾黨立委張其祿也提出，這個稅率調整後，還是有很多配套不足，這次是4戶以上來做調整，那前面的3戶，是不是無所謂，如果真的要抵制囤房，為什麼2、3戶就不算？還有政策之後是由地方決定，根本是甩鍋給地方，議員也要選舉，真的會調到4.8％嗎？

張其祿表示，行政院政策針對1至3戶到底是家戶總歸戶還是個人，也沒有講清楚，到底是怎麼算？最後還有更嚴重的問題，稅率調高真的有效嗎？最終應該以稅基來算才對，應該用時價來課稅，以國外來說，是以財產1％來課稅，如果政府真的敢治本就是要以稅基來課稅。