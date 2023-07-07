工藤靜香現身松山機場，立刻認出當年那位粉絲（藍色格子）。（陳俊吉攝）

53歲日本全能女神工藤靜香將於9月2日在國父紀念館開唱，近日來台提前為演唱會造勢，記者會結束後，接受台媒聯訪，問及30年前來台時最難忘的回憶，她含淚分享：「有位歌迷不管在飯店還是在會場都會用英文大叫『I will support you forever』，我永遠不會忘記，那句話給了我很大的力量。」接著拿起一旁工作人員遞來的衛生紙擦掉眼淚，因為現場只有文字記者，她也不好意思地說：「好險沒有拍攝，真的對不起，請大家多多包涵。」相當真性情。

這次她現身松山機場，該位粉絲立刻高喊「Shizuka！Shizuka we love you forever！」讓工藤靜香一到入境大廳也馬上就認出來了，「我一聽就知道是那一位了，不覺得『forever』這個單字非常有力量嗎？」並透露出道36年，支撐自己度過低潮的正是歌迷，「聽到很多地方的粉絲都相當期待我的演出，36年是很長的歲月，我看著他們從穿制服到出社會、結婚，有的還會抱著小孩來看我，請我抱著他的小孩，沒結婚的粉絲，也會來跟我分享工作，能夠參與粉絲這些過程，真的很光榮，也成為了我最大的力量。」

看到歌迷們都會帶著過去的專輯或是照片讓她簽名迎接，工藤靜香笑認，確實有時候看到過去青澀的自己，會感到十分害羞，「照片倒是還好，滿懷念的，但電視的動態畫面真的不行！」也只會在偶爾獨處時拿出來回味，「在家裡不看，在家人面前會害羞啦」，也忍不住雙手抱胸抱怨2位愛女，「現在不是有YouTube嗎，有我以前的影像，她們都會自己跑去看，真的不喜歡這樣耶。」

工藤靜香坦言即使已經出道這麼久，每次上台前還是會緊張，「我在舞台上也還是會神經繃緊，把精神都聚集在我唱歌的嘴巴上」，並提到自己年輕時很有精力，「我可以喝完酒隔天再去開演唱會，還是可以把歌唱得很好」，她強調並非不敬業，而是想要表達當時的身體的狀況好到怎麼玩都可以承受，「現在的話就比較不一樣了，會更加專心在準備表演。」並稱自己暑假在日本還有巡迴演出和粉絲見面會，「但來台灣開演唱會前，我一定會把身體養好的，請大家不用擔心」。

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