分析師指出，日經指數3日收在33年新高後，大盤似乎上漲的引擎就熄火，不過，此波行情自3月中旬以來，漲幅約在27%附近。不過，目前不少炒短線的投資人，正獲利了結中。市場對美國經濟有些擔憂，但有機會出現軟著陸現象。日經在今年夏季可能下修至31,500點，年底估上看35,000點。

衛采的阿茲海默症治療藥物，正式獲得美國政府批准，本是一大利多，但股價卻一度重挫超過6%。美系外資Jefferies指出，更新後的用藥須知指出，有些患者可能會有腦溢血的風險。在後遺症恐怕更加嚴重之下，有可能會影響到銷售量，故給予持有評等。

同時，衛采的同業大日本住友製藥也大跌2.49%。其它股價重挫的日本公司中，包括夏普大跌2.23%，Panasonic也大跌2.15%。不過，海運三傑卻相對抗跌，商船三井漲0.71%，日本郵船漲0.39%，以及川崎汽船更是上漲1.11%。

素有日圓先生美譽之稱的(木神)原英資（Eisuke Sakakibara）於7日預估，因日本與美國雙方的貨幣政策截然不同，故日圓日後有機會改寫，去年曾創下的30多年新低紀錄。