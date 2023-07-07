雲林縣長張麗善（左二）今在古坑鄉荷苞村宣布即日起進行環境巡查大執法，不服勸導者開罰1200元至6000元罰鍰。（周麗蘭攝）

雲林縣古坑鄉登革熱疫情累計15例、新通報疑似案例14例，陸軍第十軍團指揮部的29名化學兵今（7日）到古坑鄉進行全鄉消毒，縣長張麗善一大早前往古坑鄉荷苞村致謝，並宣布即日起進行環境巡查大執法，不服勸導者開罰1200元至6000元罰鍰。

陸軍第十軍團指揮部出動三六化兵群29名化學兵、1部中型戰術輪車、2部輕型戰術輪車、2部MD-105重型消毒車、4部MDS-輕型消毒器、4部悍馬車。

雲林縣環保局也徵召7個鄉鎮市公所的6輛霧炮車、3輛車載式噴霧機、36名清消支援人力，疾病管制署南區管制中心支援26支熱煙霧機；環保局緊急向台中市環保局借調1500公升藥劑，南亞公司則提供乙二醇助煙劑。

縣長張麗善一大早趕往古坑鄉荷苞村向志工、化學兵致意，也向西螺鎮、北港鎮、土庫鎮、斗南鎮、莿桐鄉、崙背鄉、口湖鄉公所、台中市環保局、南亞公司致謝共同支援古坑鄉防堵登革熱疫情。

張麗善表示，降雨後1星期是登革熱防治關鍵期，民眾應加強環境巡查，徹底清除廢棄輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器，環保局即日起也將加強稽查，一旦查獲積水孳生孑孓，經勸導不服將依法告發裁處1200元至6000元罰鍰。

張麗善說，古坑鄉傳出有登革熱確診案例後，縣府及公所都嚴陣以待，立即進行防治，相信至少減少一半病媒蚊了，應該是會有成效，未來還要靠大家通力合作。

雲林縣衛生局呼籲民眾，登革熱發病後7天至17天是黃金治療期，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫，告知旅遊活動史，並配合政府各項室內外化學防治消毒，避免疫情擴散。