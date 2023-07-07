蔡英文總統2016年上任時宣布的「居住正義三支箭」，其中最關鍵的就是，要在8年內蓋成20萬戶社會住宅，但是社宅政見確定跳票，沒想到民進黨總統參選人賴清德又喊出「2032年累計50萬戶社宅」為目標。對此，民眾黨立委張其祿批評，這是徹徹底底的騙票，20萬戶不能兌現，50萬戶根本是天方夜譚，這是在污辱選民的智慧。

民眾黨立委邱臣遠指出，賴清德不顧政策成效不佳，同時2.0版300億元補貼租金實施成效也還不清楚，再度加碼每年補貼50萬家戶，然而租屋黑市不解決，只會衍生更多問題，影響補貼成效。

邱臣遠痛批，租金補貼怨聲載道，社宅又嚴重灌水，將興建中、已決標待開工、規劃中等「還不存在」的社宅列入，再加上包租代管，謊稱「8年20萬戶社宅」達標，賴清德還加碼喊出「2032年50萬戶社宅」，讓住宅政策淪為數字遊戲，社宅應該是高房價「解藥」，不該成為欺騙的「偽藥」。