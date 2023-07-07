唐從聖日前上台視《台灣名人堂》接受專訪。（台視提供）

「劇場鬼才」唐從聖日前上台視《台灣名人堂》，笑說自己得了「戲癌」，忘不了站在舞台上有趣的感覺，「但是我更多的是喜歡跟觀眾之間的互動，跟滿足人家的期待。」從小就熱愛表演的他，曾背著父母選擇了台北的演員訓練班，每周搭7小時的電聯車來回上課，唐從聖不怕辛苦，只為有天能像偶像成龍一樣「讓人驚訝、驚喜，又讓人感動、開心、笑」。

唐從聖縱橫演藝圈20多年，演活許多角色，其中以模仿前總統陳水扁一砲而紅。他回憶當年因為沒信心，第一時間推辭，而後受到好評才漸漸往演藝圈發展，當天節目中，他也即興帶來一段模仿，分析不同角色的模仿重點，讓主持人侯乃榕忍不住拍手叫好。

舞台經驗豐富的唐從聖，提到在舞台劇演出前還是會緊張，為了進入角色當中，開演前一個鐘頭是安靜的，不太跟人講話，會默默的看劇本，思考每個走位跟停頓點，上台前十分鐘會自己在一旁安靜暖身，就像戰士穿好裝備要上戰場一般，也會跟天上的父親說說話。

唐從聖感性表示：「自從我爸爸走了之後，我的每一場舞台劇都是演給他看的，我都當作他在現場。」唐從聖也分享自始至終熱愛表演的初衷：「我覺得是一種付出，會讓我感覺得到了更多」。