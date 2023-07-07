泓格於2018年與工研院簽約，取得TPU技術轉移授權，並於此時跨足經營，成立泓格生醫事業部，強勢進軍醫用級熱塑性聚氨酯(TPU)市場，成為台灣首家生產醫用級TPU材料的公司，更是亞洲第一家。泓格今年於美國(北美與中南美地區)、大陸、印度和歐洲市場的銷售成長皆再創佳績。

泓格生醫提供三個系列的產品線，包括AlithaneTM(ALP系列)、DurathaneTM(ALC系列)和ArothaneTM(ARP系列)，全系列皆提供客製化配色服務、不同硬度、不同比例顯影劑添加(鎢/硫酸鋇)的TPU粒子。今年泓格生醫更推出兩款新產品，分別是含有40%硫酸鋇的ARP-B40和ALC-B40牌號產品。產品眾多可廣泛用於各種醫療裝置的製造，包括醫用導管、心血管裝置、癌症治療裝置和導絲塗層等。應用面種類可分為生醫電子(電子呼吸道零件組)、醫療器材(心室輔助幫浦零件組、人工關節)、醫用耗材(醫用導管導引線、醫用防護衣、腦導管、醫用光學鏡頭耗材、眼睛手術耗材)、牙齒矯正。

醫用級TPU需通過多項生物相容性認證，並且由於其少量多樣的特性，進入此市場的門檻相對較高，需有長期耕耘的決心。泓格生醫借助泓格30年的工業物聯網技術與經驗，打造智慧工廠輔助TPU的生產和品質管理，且不斷升級及擴增產線設備，掌握持久性競爭優勢。泓格生醫維持每批次產品的品質一致性與穩定性。針對醫用級TPU大廠普遍面臨的交貨期挑戰，泓格生醫致力於縮短交貨期，滿足客戶的需求。

經不斷地創新與研發，泓格生醫成功將高穩定度的醫用級TPU打入國際市場。隨著各國邊境逐步開放，泓格開發各國客戶，並參加於韓國、大陸、美國、日本和德國舉辦的指標性醫療器材相關展覽，與超過100家客戶進行洽談；其中，高達八成的客戶表達對產品興趣，並願意進一步進行試料。泓格生醫於國際市場斬獲訂單創商機，獲得全球醫療龍頭客戶信賴。展望未來，有信心躋身世界前二大廠。