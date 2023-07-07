南投縣名間鄉一對茶商夫婦前年9月起買進越南茶，令員工羅姓男子將越南茶葉裝入外包裝為「華崗高冷茶」、「大禹嶺」、「天池」、「福壽梨山茶」、「龍鳳峽」等上網販售，964台斤越南茶充當高山茶，每台斤賣上千元，9個月來不法獲利140萬餘元，南投地檢署日前偵結，全案依加重詐欺等罪起訴。

檢警獲報有人涉嫌以境外茶充當台灣高山茶在網路平排販售，南投地檢署檢察官指揮南投縣刑警大隊、衛福部食品藥物管理署中區管理中心等成立專案小組，去年5月31日在名間鄉2家茶行和1家咖啡本舖後方倉庫，查扣外包裝寫著「大禹嶺」、「天池」、「梨山茶」、「杉林溪」等茶葉共974台斤。

檢方指出，查扣近千台斤茶葉經採樣送農委會茶業改良場以「茶葉中多重元素檢驗方法」檢驗，判別結果為「境外茶」，進一步調查發現這批全是從越南進口的茶葉，歐姓、許姓夫妻分別是2家茶行負責人，他們坦承前年9月起向不知情的陳姓男子購入越南茶葉，混充台灣高山茶上網販售。

歐姓、許姓夫妻購入越南茶後，雇用羅姓員工將越南茶葉裝入外包裝標註「大禹嶺」、「福壽山」、「梨山茶」、「杉林溪」、「阿里山」等，將低價越南茶充當高價台灣高山茶，再透過臉書、蝦皮、LINE通訊軟體等網站通路，以每台斤1000至1800元不等販售，詐騙所得140萬4443元。

南投地檢署指出，名間鄉茶行夫妻及員工涉嫌將越南茶冒充台灣高山茶，因3人共同犯罪，依加重詐欺罪等罪提起公訴，可能處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。