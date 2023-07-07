大陸微信公眾號「國家網信辦」7日公布，為切實加強網路暴力資訊治理力度，營造良好網路生態，根據中國大陸《網路安全法》《個人資訊保護法》等法律、行政法規，國家互聯網資訊辦公室起草了《網路暴力資訊治理規定(徵求意見稿)》(以下簡稱《徵求意見稿》)，向社會公開徵求意見。

《徵求意見稿》分為總則、一般規定、網路暴力資訊監測預警、網路暴力資訊處置、保護機制、監督管理和法律責任、附則等七章共31條。

《徵求意見稿》擬規定，任何組織和個人不得藉網路暴力事件實施蹭炒熱度、推廣引流、故意帶偏節奏或者跨平台搬運拼接虛假資訊等惡意行銷炒作行為。網路資訊服務提供者不得為傳播網路暴力的帳號、機構等提供流量、資金等支持。

《徵求意見稿》擬規定，網路使用者違反該規定的，網路資訊服務提供者應當依法依約採取警示提醒、限制帳號功能、關閉註銷帳號等處置措施；對首發、多發、組織、煽動發佈網路暴力資訊的，採取列入黑名單、禁止重新註冊等處置措施。

對藉網路暴力事件實施惡意行銷、違規營利等行為的，除前款規定外，應當依法依約採取清除新增粉絲、暫停營利許可權等處置措施。

違反該規定而其他法律、行政法規沒有規定的，各級網信部門依據職責給予警告、通報批評，責令限期改正，可以並處一萬元（人民幣，下同）以上十萬元以下罰款；因處置不及時造成公民生命健康安全等嚴重後果的，處十萬元以上二十萬元以下罰款，可責令暫停資訊更新。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。