彰化縣議會青年議事體驗營活動重頭戲登場，學生到大議場模擬議會質詢。（孫英哲攝）

彰化縣議會青年議事體驗營活動重頭戲登場，學生到大議場模擬議會質詢。（孫英哲攝）

彰化縣議會為讓年輕學子參與政治，體驗民主運作，舉辦3天2夜的青年議事體驗營活動，今天最後一天重頭戲登場，50名學生上午到彰化縣議會議場模擬質詢，並分組分別扮演縣府官員與縣議員，雙方在質詢與答詢間針鋒相對，現場氣氛熱烈。

「為了準備今天的質詢，昨晚大家模擬演練到半夜12點還欲罷不能！」參加學生說，這3天的課程及參訪學到的東西就是要在今天的模擬議會中展現出來，大家都相當期待，以前從沒參觀過議會，今天早上到了大議場後，「終於要上場，我們準備好了！」

50名學生分別扮演議員、縣府官員、議事組人員角色，針對選定的交通及教育兩大類議題進行正式模擬質詢攻防戰。

這次擔任學生模擬議會議長的陳麗雯敲下議事槌後，質詢隨即展開。今早的質詢主題為交通、教育兩大類，扮演議員的陳韋綸接連針對捷運等問題要求交通處長說明，並因不滿意「官員」的答詢，兩度打斷扮演交通處長許嫣琇的答詢，雙方針鋒相對，跟真的質詢沒兩樣。

這場學生模擬議會中，縣議員張雪如、黃千宴及彰縣府交通處長許俊宏、教育處長蔡金田等現實生活中的議員及官員也都列席，他們對於學生們質詢全都「來真的」，紛紛都露出讚許的笑容。

彰化縣議會青年議事體驗營模擬議會質詢，議長謝典林現場提供學生相關建議。（孫英哲攝）

彰化縣議會議長謝典林也到場參與，他坐在議員席觀察學生模擬議會的進行，並適時提點學生們在實際質詢中可能遇到的狀況。他表示，這場模擬質詢進行的過程全都比照實際質詢，他希望學生們在模擬質詢後，可以再進行討論，這樣才會印象更深刻，學到更多。

謝典林指出，議員問政質詢除了在大議場外，還有各小組的分組討論，分組討論通常是真的要解決事情的，在大議場的質詢則是多少要有點表演的性質，畢竟坐在大議場中的縣長、縣議員都是民選的，大家都有選票的壓力。

謝典林說，大議場內除了議員席、官員席，在後方還有安排媒體席，議場中如果沒爆點、沒衝突，通常較難引起媒體關注，因此質詢必須要有重點及爆點，「有時質詢時大小聲，情緒激動點也是需要的」，提出的議題才較易受到關注。