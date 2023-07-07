擁有「時尚媽咪」美稱的女星Melody，20年前以歌手身分出道，並演出多部偶像劇，2006年和企業家吳育奇閃婚後便淡出演藝圈，未料稍早無預警宣布離婚，坦言與老公因為性格及思想理念有落差，協議後決定和平結束婚姻關係。

Melody稍早發出聲明宣布結束17年婚姻，她表示每段婚姻都有屬於自己的課題，長久以來與老公在性格及思想理念上都有所落差，即便經過多年的努力與堅持，最終仍需做出最困難的決定，因此決定勇敢面對，處理與放下，並且祝福彼此，而在和平結束婚姻關係後，仍會將家人視為生活重心，並以陪伴他們長大為共同目標，最後呼籲外界能尊重兩人與家人隱私，未來也不會再對離婚細節做出回應。

Melody接著吐露心聲，她強調日子是自己在過，只有自己才知道怎麼對自己好，既然婚姻走到盡頭，就只能勇敢面對，由衷感謝彼此曾經的付出及共同經歷過的時光，接著強調為了家人及彼此，期許能改變往後關係，並朝著更好的方向前進，對於自己向來只喜歡跟大家分享美好事物，如今卻得當眾宣布私事，還盼獲得外界體諒，Melody經紀人則表示：「要說的都在她的IG裡了，其他都不多說了，感謝體諒。」