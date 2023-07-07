香港經濟日報引述外電消息，知情人士表示，PCAOB這次審計的中概股企業約10多家，包括騰訊音樂、滴滴、網易等，涉及的企業數目比2022年第三季還多。
這次參與審計的中概股中，涉及PwC（台灣稱資誠）、安永及德勤（Deloitte）的中國分支客戶，每家會計師事務所約3～4家客戶被PCAOB審計。
報導指出，與2022年首次審計檢查不同，這次會計師會盡可能提供詳盡資料給PCAOB。
外媒報導，最近數周美國審計官員對紐約上市的中概股，展開新一波審計調查。知情人士透露，美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）6月派團隊到香港，針對部分知名美股中概股企業的2022年業績報告進行審查。
香港經濟日報引述外電消息，知情人士表示，PCAOB這次審計的中概股企業約10多家，包括騰訊音樂、滴滴、網易等，涉及的企業數目比2022年第三季還多。
這次參與審計的中概股中，涉及PwC（台灣稱資誠）、安永及德勤（Deloitte）的中國分支客戶，每家會計師事務所約3～4家客戶被PCAOB審計。
報導指出，與2022年首次審計檢查不同，這次會計師會盡可能提供詳盡資料給PCAOB。
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