有些人能力強、為人友善，在人際關係中相當受歡迎，《搜狐網》運勢專欄點名獅子座、天蠍座及射手座在處事及人際關係都有獨特優勢，既強勢又友善，令人佩服，因此迎來好人緣。

▍第1名：獅子座

獅子座天生具有強烈的領導能力，善於發揮才能，引領他人走向成功；在人際關係方面，他們非常友善、熱情，樂於幫助別人，並能感染周圍的人，相當受朋友歡迎。

▍第2名：天蠍座

天蠍座很有魅力，遇到問題善於分析並找到解決方法，在職場上能獲得非凡成就；人際關係方面，他們雖然不輕易展現情感，但對待朋友和家人非常真誠，也願意為朋友付出時間及精力，因此備受尊敬。

▍第3名：射手座

射手座樂觀、開朗又獨立，面對問題總是充滿自信；人際關係方面，他們友善又熱情，喜歡交朋友，也樂於分享有趣的事物，因此非常受歡迎。

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