日本專家分享都更經驗。（高鈞麟攝）

新北市府今（7）日舉辦「翻轉／重生 都市更新研討會」，邀請上百位台、日專家、學者及產業界人士與會，以「大規模重建」、「危險建物防災策略」2 大主題做意見交流與討論。

本次研討會邀請內政部營建署、交通部鐵路局、財政部、UR都市機構東日本都市再生本部、政治大學地政系、致理科技大學、新北市住宅及都市更新中心、都市更新研究發展基金會燈產官學界人士共同參加。

研討會主題為日本澀谷車站及周邊整體規劃計畫，如何透過公私間合作策定計畫及分工協作，而在防災街區案例講解整合過程及重建機制下，也瞭解到如何配合地主意願使事業達成共識的策略及手法。

最後由產官學界與2位日本專家做深度對談，聚焦於台、日城市防災與都市更新制度，希望借鏡日本經驗，解決台灣目前面臨的課題。

副市長陳純敬致詞時指出，在新北市「都更三箭」政策的推動下，多元都更申請、核准案件皆達到倍數成長，讓地主、產業界對政府的信心倍增，進而增進民眾都更的意願。

陳純敬受訪時表示，日本的都更計畫行之有年，確實許多地方值得台灣借鏡、學習，昨天日本專家參觀了新北的都更案，而雙方也分享自己的都更經驗，透過交流，相信對都更工作有實質上的幫助。

針對新北市都更面臨的困難，陳純敬不諱言的說「整合目前面臨最大的難題」，因建築屬於私有財產，所有權人或地主必定以自身利益為優先，至於公辦都更，政府則以公共安全為前提，所以資源應用在刀口上，因此會有策略性更新地區。近來，新北市都更有明顯成效，「可以感受到民眾願意配合都更計畫」。