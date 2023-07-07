恆生科技股指數暫跌近2%，成份股普遍下跌，僅商湯漲0.5%、阿里巴巴漲1.66%。
小鵬汽車跌5.12%，表現最疲弱；其次為平安好醫生跌4.7%。
新奧能源遭摩根大通調降評級至「中性」，股價大跌逾6%，在藍籌股中表現最差。
三星電子發布初估財報，其第二季營業利益崩跌96%，受此打擊，手機相關股齊跌，舜宇、瑞聲跌約2%，丘鈦跌4.1%，比亞迪電子跌1.0%。
有「小非農」之稱的ADP美國民間就業數據意外強勁，使聯準會可能採取激進升息手段的擔憂升高，隔夜美股主要指數全面下挫，受此影響，周五香港恆生指數盤中跌近0.86%，報18373.80點。國企股(H股)跌1.2%，報6193.69點。
恆生科技股指數暫跌近2%，成份股普遍下跌，僅商湯漲0.5%、阿里巴巴漲1.66%。
小鵬汽車跌5.12%，表現最疲弱；其次為平安好醫生跌4.7%。
新奧能源遭摩根大通調降評級至「中性」，股價大跌逾6%，在藍籌股中表現最差。
三星電子發布初估財報，其第二季營業利益崩跌96%，受此打擊，手機相關股齊跌，舜宇、瑞聲跌約2%，丘鈦跌4.1%，比亞迪電子跌1.0%。
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