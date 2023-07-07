恆生科技股指數暫跌近2%，成份股普遍下跌，僅商湯漲0.5%、阿里巴巴漲1.66%。

小鵬汽車跌5.12%，表現最疲弱；其次為平安好醫生跌4.7%。

新奧能源遭摩根大通調降評級至「中性」，股價大跌逾6%，在藍籌股中表現最差。

三星電子發布初估財報，其第二季營業利益崩跌96%，受此打擊，手機相關股齊跌，舜宇、瑞聲跌約2%，丘鈦跌4.1%，比亞迪電子跌1.0%。

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