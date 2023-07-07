有「小非農」之稱的ADP美國民間就業數據意外強勁，使聯準會可能採取激進升息手段的擔憂升高，隔夜美股主要指數全面下挫，受此影響，周五香港恆生指數盤中跌近0.86%，報18373.80點。國企股(H股)跌1.2%，報6193.69點。