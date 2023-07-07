一名網友爆料，上月中、下旬跟團前往印度旅遊，不料旅行社把返台班機的日期訂錯了，害全團24人多待一天，還得向公司請假。事發後，領隊甚至想讓團員簽署「旅遊期間行程變更同意書」，遭全團拒絕！

「原以為跟團可以無腦開心地玩，沒想到是惡夢的開始」，原PO不僅找上品保協會投訴，更上匿名論壇「Dcard」發文，指行程最後一天抵達機場時，才發現旅行社訂成前1天的機票，「飛機早就飛走了」。

雖經領隊努力，仍無法成功候補機位，被迫滯留當地，6月25日晚間11點經馬來西亞轉機回台。原PO表示，原本團員們很有耐心等旅行社處理，直到在市區用餐時，領隊竟以「保障團員權益」為由，意圖誘導他們簽署「旅遊期間行程變更同意書」，瞬間惹怒大家，所有人拒簽。

根據《ETtoday》報導，旅行社坦承作業疏失，決定認賠，除了賠償每名旅客1日團費，衍生的請假薪資、保險、通訊費用等額外損失，也都由旅行社吸收。