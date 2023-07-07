新北市文化基金會和羅麗芬控股、台灣產物保險文教基金會推出「感知新北文化之路—鶯歌燒擴香石公益禮盒」，以新北文化品牌「鶯歌燒」為題，與鶯歌高工產學合作，製作擴香石，搭配特別調製的複方精油，傳遞新北文化魅力，民眾響應「2023新北城市藝術節」的FB活動，還有機會免費獲得。

新北市文化基金會執行長龔雅雯說，新北文化之路公益禮盒內的擴香石製作由鶯歌工商擔任技術顧問，從開模到生產都是跟在地陶瓷業者合作，擴香石設計理念展現新北五大美學廊帶地景意象，有紅色陶寶三鶯文化的鶯歌石、都會探索府中美學的城市景觀、藍天海岸古蹟文化的海浪、黃金山城礦業文化的產業聚落、綠色山林茶山文化的茶園景致。

另外，羅麗芬控股也贊助800瓶、市價134萬元的複方精油，複方精油是由新北茶葉文化為靈感調製，使用代表三峽的白茶為基調，輔以舒緩身心壓力的薰衣草和甜橙，喚起民眾在新北旅遊的記憶，整個禮盒都是產官學通力合作的成果。

新北市文化局長張䕒育說，新北跨局處與新北市文化基金會合作推動聊藝療計畫，本次限量禮盒所得將全數回饋該計畫等公益活動使用，讓高齡、失智照顧機構長輩走入藝文機構，該禮盒將在7月下旬於文創設計商品平台販售，另外響應「2023新北城市藝術節」的FB活動，也有機會免費獲得，詳情可洽新北市文化基金會官方臉書粉專：https://www.facebook.com/NTCculturefoundation查詢。