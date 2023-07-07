鳳山區牛寮公園設有兒童遊具、體健設施、廣場、步道等，提供周邊居民及孩童休憩運動場域。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

鳳山區牛寮公園設有兒童遊具、體健設施、廣場、步道等，提供周邊居民及孩童休憩運動場域。（高雄市工務局提供／崔正綱高雄傳真）

鳳山區南成里「牛寮公園」正式開放了！鳳山牛寮在農業社會時，幾乎每戶人家都有搭建牛棚（草寮）飼養耕牛，故稱作「牛寮」。而如今牛寮已成住宅區，不見當時田野民情，當市府規畫此地闢建公園時，居民提議公園以牛寮為名，並結合在地歷史，以「牧牛小童」當作意象，呈現牛寮區過去生活風貌，具備承載地方歷史傳承的特殊意義。

牛寮公園以地名牛寮為名，鳳山牛寮地區早期以農業為生，幾乎每戶人家都有搭建牛棚（草寮）飼養耕牛，便以此地方特色稱為牛寮，後經紅毛港遷村以及第77期市地重畫，呈現如今牛寮庄的風貌。

工務局指出，牛寮公園位於鳳山區南成里代德二街南北兩側，由鳳山區公（兒）86及87兩處公園用地構成，面積合計約為0.32公頃，已於近日開放民眾使用。

工務局表示，公園於開闢前規畫設計階段辦理公民參與了解各界想法，居民特別建議將當地的「牛寮」意象結合公園特色展現，因此公園便以牧牛小童像作為入口意象，並設置牛寮記憶的公園名牌，牛寮公園除了空間上銜接鄰里街巷，也承載地方歷史傳承的特殊意義。

工務局公園處指出，牛寮公園運用大面積草皮及多種類植栽建構自然生態環境也利於公園排水，並讓視覺環境更為通透、安全；另設有兒童遊具、體健設施、廣場、步道等，提供周邊居民及孩童休憩運動的機會，讓家長一同陪伴孩童成長，希望藉由環境的營造，帶給市民更宜居的生活環境。

此外，公園處表示，鳳山地區近期已開放的特色公園還有鳳山公12機器人公園、公6五甲國宅社區公園，也可滿足民眾休閒需求。