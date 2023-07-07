三星電子是三星集團（Samsung Group）的旗艦子公司。三星集團目前是韓國最大的家族財團，主宰這個亞洲第4大經濟體的商業。

三星電子在監管文件中指出，第2季（4至6月）營利預料劇減95.7%至6000億韓元（新台幣156億元）。三星電子發言人告訴法新社，這將是2009年第1季營利達5900億韓元以來最差的獲利表現。

三星電子指出，第2季銷售預估下滑22.3%至60兆韓元。

以三星電子為首的韓國晶片製造商，近年因晶片售價飆漲獲利紛創新高，然而全球經濟轉趨下滑，已嚴重減損記憶體晶片銷售。

根據集邦科技（TrendForce），常用於個人電腦和智慧型手機的動態隨機存取記憶體（DRAM）價格第2季持續下跌，跌幅約13%至18%。

市場調查機構Counterpoint分析師夏哈（Neil Shah）指出：「記憶體晶片需求正走出谷底，需求較預期緩慢，市場庫存自今年1月以來持續在消化。」

三星電子公布第2季營利之際，確保先進晶片的供應已成為國際上的關鍵問題，美國和中國正陷入激烈的市場控制爭奪戰。

夏哈說：「我們預期供需平衡到今年底和明年時，應會回到疫情前水準，儘管不會出現像2021年和2022年疫情大流行後那樣的顯著增長。」

三星電子預期將於本月底公布最終獲利財報。