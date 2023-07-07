工藤靜香生活過得相當忙碌且充實。（陳俊吉攝）

53歲日本全能女神工藤靜香近日來台提前為9月的演唱會暖身，提倡自然美的她，相當坦然面對老化，她大方分享：「其實是個很自然的過程，每個人都會這樣慢慢老去，我不要抗拒去接受。」雖然難免還是在乎外表，「以前不常敷臉，現在也會多少敷一下，有了白頭髮還是會想染，隨著變化，還是會想做一些努力，但我認為努力活在當下才是最重要的。」

接著被問到最有自信的地方，見她思考許久，記者便追問是全身上下都很有自信嗎？她趕緊否認：「No no no，不敢說哪裡很有自信，但聽到大家說『我喜歡妳的聲音』，我會非常的開心，只是好像說不出一個很有自信的地方。」她也反問發問的記者：「那妳最有自信的部分是什麼？」記者回：「全部！」工藤靜香大力豎起大拇指肯定「妳回答的太棒了！」

而她除了演藝事業外，還涉足珠寶設計及繪畫方面，平時也常下廚或做園藝，生活過得相當忙碌且充實，被問及如何在工作、興趣、家務之間取得平衡？工藤靜香嘆：「時間真的不夠用！最快的辦法，就是犧牲睡眠，但這對皮膚很不好，真的要三思！」並稱自己現在會慢慢減少挑戰各領域的精神，目前先專注於演唱會，也想透過造訪各個國家認識不同的文化。

她也分享來台在機場等待時，因為很想知道台灣的文化，就問了一旁的工作人員「台灣的家常料理是什麼」，大家推薦她豬腳，她突然反問現場媒體：「請問是真的嗎？」記者回覆豬腳有特殊意涵是在過生日的時候吃的，她笑回：「我就是最想知道這些事情了！有機會的話我要來台灣煮煮看！」

「工藤靜香 Shizuka Kudo 2023 CONCERT in TAIPEI」將於9月2日（六）晚間19點30分在國父紀念館大會堂舉行，門票將於7月8日中午12點在年代售票系統以及全台各大超商正式啟售，票價分為VIP NT$4800 ／ A區 NT$3600 ／ B區 NT$2800 ／ C區 NT$1800，全場對號入座。更多相關詳情請洽Welcome Music官方臉書專頁。