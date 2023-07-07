Melody無預警宣布離婚！ 斷開與富商老公17年婚姻 @ChinaTimes

44歲美國華埠小姐出身的女星Melody（殷悅）17年前嫁給富商吳育奇，育有兩女，說話風趣的Melody平時常在節目分享婚姻趣事，她坦言變成夫妻間成為家人後，老公過去的浪漫體貼不再，有次她拍廣告到12點還沒回家，她以為老公傳簡訊關心問她何時返家？沒想到吳育奇先是說：「老婆妳辛苦了」，下秒問自己睡衣擺在哪裡，讓Melody氣到內傷。

Melody走入婚姻後，常形容自己是不受控的「暴走貴婦」，平時除了工作、學習外，也常和老公起爭執，她回憶還沒生孩子前，曾用離家出走威脅老公，接著上演拿出行李箱的戲碼，恐嚇另一半如果真的走了就不回來了，沒想到吳育奇根本不放在心上，還發現她行李箱裡根本沒東西，讓Melody情急之下只好回：「我要買新衣服不行啊」。

27歲就結婚的Melody也曾在節目分享經營婚姻之道，表示婚前老公常獻殷勤，為了追她跑到泰國、美國LA，讓Melody以為是真愛，結果婚後老公就變了樣，聽到她要離開沒有太大反應，還有次冷戰了兩個月，是Melody自己摸摸鼻子回家，坦言糗爆。

Melody語重心長表示：「早婚有好也有壞，但就真的要準備好，女孩子的小任性要收起來。」未料，今(7日)她無預警宣布離婚，謝謝吳育奇先前的付出，「日子是自己在過，冷暖自知，只有自己才知道怎麼對自己好⋯始終還是來到了一個盡頭⋯既然如此就要勇敢面對」，夫妻倆會繼續共同陪伴孩子，其他私事就不方便回覆。