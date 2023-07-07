Daniel Hudson bails himself out of a no-out, bases loaded jam. pic.twitter.com/c4PbTYL12z — Chad Moriyama (@ChadMoriyama) July 6, 2023

本季道奇投手似乎受到傷病魔咒，近期好不容易迎來從左膝十字韌帶手術後回歸的資深老將哈德森（Daniel Hudson），今（7日）卻又因扭傷膝蓋，重新回到了傷兵名單。

36歲的哈德森生涯待過7支球隊，初期定位為先發投手，單季有過16勝紀錄，不過2012年從TJ手術恢復之後，哈德森轉作以牛棚為主，職業生涯未曾獲得投手獎項，但在2011年曾以投手身分拿下銀棒獎，2019年隨著國民拿下世界大賽冠軍。

2022年哈德森轉戰道奇，季中撕裂十字韌帶提前結束賽季，在今年7月初回歸球隊，並在3場比賽中沒有掉分，送出5次三振。因道奇守護神菲利浦斯（Evan Phillips）日前連續3場出賽，最近一次登板更是慘掉3分，昨由哈德森接下重擔，並拿下本季首次救援成功。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，哈德森將會缺席一陣子，但未透露實際時間，這次受傷的部位在於右膝，並非上回撕裂十字韌帶的左膝。隨著哈德森脫離戰線，道奇傷兵名單中一共多達12名投手，近期先發輪值多由小聯盟所拉上的新秀暫時支援。