去年9合1選舉期間，新竹市長高虹安被傳「靠特權插班進北一女」，怒告朱姓網友，北檢認定，朱女言論涉及輿論所關心候選人誠信之可受公評事項，將朱不起訴。高虹安7日對此表示遺憾，她認為對公眾人物評論仍要有基本尊重，不能無限上綱，也呼籲大家思考言論自由與造謠抹黑的界線。

去年選舉期間，高虹安被傳「靠特權插班進北一女」，1名朱姓網友還在臉書留言「特別是她媽媽在方濟中學教學多年的國民黨高官方面應該有很重要的人脈關係在」，高虹安為此控告朱姓網友加重誹謗及意圖使人不當選。

北檢今偵結，認定高已指其母確任職方濟中學，朱女的言論為可受公評之事，尚屬合理評論範圍，罪嫌不足，朱女獲不起訴處分。

對此，高虹安表示，對不起訴的結果感到很遺憾，因尚未收到不起訴書，一些內容目前無法評論，看過後有需要再做說明，但她也說，此抹黑非常嚴重，對方竟稱她母親靠特權安插她念北一女中，但她是考試後才入學，從來沒有什麼特權進入，也認為合理評論仍要有基本尊重，也呼籲大家省思言論自由與造謠抹黑的界線。