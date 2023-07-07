鄭文燦下鄉視察行程到新竹縣關西鎮，鎮長陳光彩（右）特別針對水汙染事件向鄭文燦陳情。（邱立雅攝）

行政院副院長鄭文燦7日到新竹縣，公開行程首站來到竹北市視察「水岸市集園區River Bank 1」，竹北市長鄭朝方積極推動並持續向中央爭取預算補助，期望打造多功能國際級建築水準的市場園區，鄭文燦允諾將做最有利評估，盤整經費挹注。

鄭朝方表示，水岸市集園區River Bank 1基地位於興隆路與自強南路口，緊鄰橫跨新竹縣、市的經國大橋，經重新規畫後，擬興建為地上6層、地下2層建物，因樓層增加與原物料上漲等因素，工程經費預估約12億，竹北市公所積極與中央溝通、爭取，可望獲得中央經費挹注，加速興建計畫進行。

鄭文燦肯定竹北的城市發展，中央也十分重視，而市公所針對水岸市集園區River Bank 1的規畫符合市民需求，中央將做最有利評估，盤整相關業務費用予以補助。

隨後鄭文燦前往關西鎮了解公有縣定古蹟改善需求，包括舊關西分駐所第3期工程及東安古橋周邊環境改善工程等。此外因關西鎮鳳山溪上月遭到汙染，引起居民憤怒，公所也特地向鄭文燦請命，希望得到協助。

鄭文燦表示會請水利署二河局及環保署來督導此次汙染事件，新竹政府環保局要拿出對策，事情不能就這樣結束，事發第一線環保局要立刻處理，二河局跟環保署可以協助，希望可以做得更好。