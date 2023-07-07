金管會去年宣布再放寬限制，於網路投保之人身保險商品種類中新增「日額型住院醫療健康保險」，國泰人壽7日宣布，領先業界推出網路投保「iCare一年定期住院日額醫療健康保險」，並配合法定年齡下調，成為首張開放18歲保戶可於網路投保的保單。

國泰人壽指出，去年《國泰人壽數位服務滿意度調查》中，65％的客戶表達，未來半年內的保險規劃對網路投保日額型、防癌型醫療險等保險商品，展現高度興趣。另外，本調查也顯示，40歲以下的客戶，有將近半數對於可用網路投保購買保險商品種類中，特別期待日額型醫療險。顯示客戶越來越傾向可以透過快速、便利的數位管道，取得基礎型的保險保障。

國泰人壽指出，國泰人壽「iCare住院日額醫療險」具備三大特色，以按日給付的基礎型醫療保險、保費親民，以及加護病房或燒燙傷病房保險金雙重給付項目保障。此外，年輕人普遍擔心因病住院時，相關醫療費用支出以及未能工作的補償，因此推出羽量級保費易負擔險種，透過網路投保方式就能輕鬆擁有住院日額醫療健康保險，滿足住院基礎保障需求。以18歲女性為例，投保保額1,000元，月繳保費最低僅需41元(年繳保費470元)，即可輕鬆擁有包括住院日額保險金、加護病房或燒燙傷病房保險金等保障。同時還可以搭配「iHealth一年期住院醫療健康保險」，加強實支實付醫療保障。

國泰人壽指出，國泰人壽自2014年領先業界首推網路投保服務，商品種類含括旅平險、年金險、投資型年金險、健康險、意外傷害險、壽險等7個項目，其中保障型商品更多達10種商品選擇，各面向補足客戶基礎的人身保險需求；網路投保因不受時間限制，24小時都可以投保，自推出以來大受消費者歡迎，國泰人壽的網路投保件數和市佔率更是業界第一。

近年為因應新冠肺炎帶來的投保行為變化和客戶需求，於2021也領先同業，打造國泰CVX平台遠距投保服務，讓客戶從需求、投保、後續保單變更及理賠等端到端一條龍式體驗真正智慧、安全與便利的完整服務，也是業界唯一真正做到「零接觸、零落地、零紙本」的遠距保險服務業者，讓投保只需動動手指就能輕鬆完成。