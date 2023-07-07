義守大學智網系學生參加2023全國機器人互動競賽「自走車循跡互動競速賽－大專組」，包辦前三名成績亮眼。（義守大學提供／林雅惠傳真）

隨著人工智慧時代來臨，學術單位也紛紛投入資源，將智慧科技融入教學；義守大學「智慧科技學院」智慧網路科技學系師生團隊，參加2023全國機器人互動競賽「自走車循跡互動競速賽－大專組」，共有130組團隊角逐冠軍寶座，義守大學智網系學子在眾多參賽團隊中脫穎而出，一口氣包辦前三名，展現義大智慧科技學院的堅強實力。

義守大學團隊透過程式設計讓車子在無人駕駛的情況下，藉由紅外線感測器自主辨識賽道路線，並克服障礙物，同時依照路線變換，可立即轉換人工無線遙控方式進行賽事，參賽隊伍必需在有限時間內，以速度與距離取勝。

智網系大二生陳昱陽、蕭柏佑組成的「大師兄說的隊」團隊，最後以1分25秒完賽，拿下大專組的第一名，他們更是全場唯一成功走完賽道的隊伍。

陳昱陽與蕭柏佑表示，自走車機器人競賽相當刺激和有挑戰性，賽前需要有充足的準備，像是對自走車機器人的電子電路、控制系統和機械結構要充分瞭解和熟悉，才能製作出具高效、穩定、精確的機器人，透過這次的比賽不僅學到許多新知識和技能，更在賽程中展現面對危機處理的應變能力。

榮獲第二名的「欣年快樂」團隊，是大二生林怡欣與歐芹年所組成，她們表示比賽過程中經歷不同的挑戰，大家互相幫助與解決問題，感謝指導老師讓義大的團隊在這次的比賽中獲得佳績。

另外獲第三名「GoGo小車車」團隊，由大二生吳佳軒與郭詩芩勇一起參賽，他們運用Python撰寫程式，從無數次的練習中找出問題，並一再改善裝備，精進自走車的識別與應對能力，能夠獲得第三名的成績相當開心，認為這是激勵自我繼續前進與增進專業的動力。

智網系指導老師高典良說，學生從大一開始組裝車子，熟悉系統編程環境，撰寫感測器和驅動程式，大二開始參與比賽驗收成果，累積豐沛的知識與經驗。智網系主任楊吳泉表示，學生藉由參加競賽交流提升能力，團隊獲獎項的肯定，更是智網系師生們的驕傲；對於產業趨勢，義守大學更積極與業界鏈結，共同培育學子成為未來職場上炙手可熱的人才。