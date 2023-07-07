大陸整體終端需求在疫情后整體復甦不如預期，產業轉而去化，加上美國零售商去庫存以及通貨膨脹限縮歐洲及新興市場購買力，導致整體塑化產業第二季陷入二次去庫存，煉油、衍生物利差季減，烯烴利差季持平，僅芳香烴利差季增，拖累塑化業者一貫化利差自虧損水準進一步季減，法人即預估，台塑四寶獲利將季減、年減。

展望第三季，有鑑於大陸政府未推出大規模消費刺激政策，使得內需緩慢回溫，但考量庫存損失收斂，法人預估，第三季台塑四寶獲利將呈現季增、年增。