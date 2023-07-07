新竹市政府持續推動照顧原住民政策，7日新竹市長高虹安前往那魯灣文化健康站，體驗原住民族傳統舞蹈、墨水吹畫創作等課程。高虹安也表示，為擴大照顧原住民長輩，自今年10月起，原住民只要年滿55歲，即可領取重陽敬老禮金，預計有370人受惠。

高虹安指出，那魯灣文化健康站是新竹市原住民重要的休閒活動空間，不僅提供在地族人就業機會，也因為由族人服務族人，讓在地長者更能安居。今年1月起，文健站也從原本每周3天增加到每周服務5天，補助經費也從原本95.9萬元，提升至194.9萬元。

那魯灣文化健康站主要提供簡易健康照顧、延緩老化失能活動、營養餐飲、居家關懷訪視及生活資源連結等多項服務，主要服務海山聯里的原住民長者及當地有長照需求的長者，民政處指出，目前站內長者共23名，平均年齡約65至70歲。

高虹安7日參觀那魯灣文化健康站，包括新竹市基督教榮光全人關懷協會牧師姜宏達、市議員林慈愛、香山區公所祕書尤瑋鍾、頭目李金文等人也到場參與。

市府表示，55至64歲原住民服務包含「國民年金原住民給付」，市府於每月第4個禮拜，主動函文提醒符合資格之族人申請原住民給付，並提供「原住民長者裝置假牙補助」。另原住民有急難救助需求時，也可申請急難救助，並補助原住民參加全民健康保險補助、原住民參加技術士技能檢定合格獎勵金及補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅。