新竹縣政府積極爭取興建公共化幼兒園園舍計畫，其中在教育局與博愛國小通力合作下，歷經疫情影響、缺工缺料、資材上漲、變更設計及數次流標等不利條件，博愛國小非營利幼兒園在今年4月順利決標，近期將動工，力拚2024年完工。

博愛非營利幼兒園座落於博愛國小內，南側臨光明六路，以操場跟國小校區作為區域分隔，面積約3000平方公尺。縣長楊文科說，博愛國小非營利幼兒園是縣內的第10座非營利幼兒園，規畫2個3至5歲班、1個2歲專班，並配合中央降低師生比政策，未來預計招收64名幼兒。

新竹縣內原有6所非營利幼兒園，楊文科2年前即指示教育局超前部署，今年加上博愛國小非營利幼兒園順利發包，2年內將規畫新設置的4所非營利幼兒園皆已順利完成發包。楊文科感謝中央在幼兒教育經費的支持，核定6200萬元。

非營利幼兒園收費較便宜，縣府表示，第1胎每個月繳交不超過2000元，平日下課後還可以提供延長照顧服務、寒暑假也可提供教保服務，是雙薪家庭最優質的選擇。