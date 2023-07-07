歐買尬的《LUNA AI World》、大宇資的《咒》都是兩家公司以AI生成技術開發的遊戲，隆中指出，開發團隊已引進生成式AI技術，產出遊戲場景、主視覺跟角色，透過AI技術，可以加速開發時程，進一步提供客製化內容。

隆中前5月營收3.23億元，年減1.8％，7月邁入暑假，旗下遊戲《角子共玩》3月舉辦盛大6周年慶典後，玩家人數持續創高，暑假將於7月迎來海灘祭、8月煙火祭，並每月推出全新機台。

線上休閒遊戲手遊《王牌俱樂部》，主攻台灣市場，2021年3月上市至今累積超過20萬註冊會員，主打豐富機台、多元玩法，包含：Slot、視訊、魚機、柏青斯洛、電子棋牌等5大種類，上市至今超過110款以上遊戲， 遊戲數量持續增加中，6/29-7/26祭出抽電動車活動。

此外，專為歐美市場打造的線上休閒遊戲平台《Jackpot Island》，擁有眾多創新機台遊戲玩法，主打歐美市場，平均每月增加2-3款遊戲，復刻市場上熱門歐美機台遊戲，同時引入歐美主流故事情節與玩家進行情感觸達，暑假期間共上架6款不同特色跟玩法的新遊戲與全新活動「搖錢黃金樹」。