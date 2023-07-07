Melody無預警宣布離婚！ 斷開與富商老公17年婚姻 @ChinaTimes

時尚媽咪Melody（殷悅）今(7日)閃電宣布和富商老公吳育奇離婚，之後會繼續一同扶養兩個女兒，而Melody結婚前最有名的前男友就是才子陶喆，還傳出陶喆過去和她愛的濃烈時，曾寫下名曲《Melody》送給她，多年後Melody上節目自己戳破秘密，直言那首歌不是要給她的，原來想取的歌名也不叫《Melody》。

Melody過去和陶喆交往6年，2015年她和黃立成、康康、Kid上節目《康熙來了》，被問到過去為何沒跟黃立成交往？Melody當時支吾其詞說：「因為那時我就已經跟…（陶喆）在一起了。」她更忍不住加碼爆料，多年來都市傳說稱陶喆當年有寫歌送她，Melody脫口回應，其實根本和她沒關係。

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Melody表示，其實《Melody》還是Demo階段時，陶喆為了押韻取名叫「Sara Lee」，跟蛋糕品牌撞名，蔡康永此時笑說：「所以Melody妳的心情是說，人家都在講說他（陶喆）獻了一首歌給妳，可是妳心裡面知道，那歌是獻給某個蛋糕？」，Melody則回：「對，這個秘密20年後我講出來了」。

而2021年Melody在《11點熱吵店》裡看到屈中恆老婆Vicky秀出和陶喆的合影，全場一陣尷尬，Melody沒等別人虧，自己就說：「我自己做效果三條線」，被問到現在看到陶喆還會有感覺嗎？她大方說就是「兒時回憶」。嫁做人妻後，Melody曾表示和老公激情變少，接受《壹蘋新聞網》專訪笑說現在「一個月有一次約會就很好了」，一切以孩子為重。