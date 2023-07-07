潛水器「泰坦號」潛入深海探索知名沉船「鐵達尼號」殘骸時發生內爆，船上5人全數罹難，泰坦號營運商「海洋之門探險」今天表示，已無限期暫停所有相關活動。

據報，「泰坦號」（Titan）6月18日失聯，美國海岸防衛隊（US Coast Guard）6月22日表示，「泰坦號」發生「災難性內爆」，並結束了受到全球矚目的救援行動。

總部設在美國的「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）在官網表示，悲劇發生至今兩週，公司已「暫停所有探險及商業營運」。在那起事故的罹難者中，也包括了「海洋之門探險」的執行長拉許（Stockton Rush）。

當時在「泰坦號」上的，還有英國探險家哈定（Hamish Harding）、法國潛艇專家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、英籍巴基斯坦裔富商達武德（Shahzada Dawood）與他的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）。

專家上週從深海發現的「泰坦號」殘骸中打撈出疑似人類的遺骸，並送到加拿大紐芬蘭（Newfoundland） 的聖約翰港（St. John's）。

約有運動休旅車（SUV）般大小的「泰坦號」，在北大西洋超過4000公尺深海下，因承受巨大壓力發生內爆，罹難者根據推測是當場死亡。

一片「泰坦號」殘骸在距紐芬蘭岸邊400英里遠、「鐵達尼號」（Titanic）船頭約500公尺遠的地方被發現。

「泰坦號」每個座位收費25萬美元，但「海洋之門探險」在安全政策上令人憂心的地方，在事故發生後凸顯出來。

美國海岸防衛隊及加拿大當局已對造成這起悲劇的原因展開調查，「泰坦號」在潛入海中約1小時45分鐘後失聯。

「鐵達尼號」1912年從英國開到美國紐約的處女航中，因撞上冰山沉沒，那趟行程船上有2224名乘客和船員，有超過1500人在那次船難中喪生。

「鐵達尼號」殘骸於1985年被發現，如今成為吸引航海專家及海底觀光客探索之處。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）