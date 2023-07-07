環保署今天下午將針對基隆第四天然氣接收站案環評審查，立委陳椒華與環保團體今早舉行記者會，點名總統候選人回應「四接毀基隆」議題。陳椒華呼籲，環保署更不要為了民進黨總統參選人賴清德的選情，趕著在本屆環評會倉促清理戰場。

陳椒華、守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會、珍愛藻礁、中南部反空汙大聯盟、台南社大環境小組、看守台灣協會等環團代表，上午在立法院舉行「四接違法環評將召開，總統候選人別神隱」記者會。

陳椒華表示，在5月底第五次專案會會議中，她已不斷提出該會未依照環評法第10條針對「範疇變更」的「東移3.0」方案重新進行範疇界定，然而環評主席直接忽視法治疑點，堅持要進入實質審查，護航程度令人費解。

她表示，本屆環評委員即將於7月底卸任，為了趕上月底最後一次環評大會，意圖讓四接案通過，呼籲環委重視民主法治，勿為台電護航至晚節不保，讓自己和2014年30秒通過服貿的張慶忠並列，更要求環保署停下違法環評，勿讓7月7日接替2018年10月8日的三接環評通過日，成為環評史上「最黑箱」的一天。

陳椒華痛批，一邊拿著舊資料矇混想強渡關山、一邊無視環評法幫著護航，下午環評暴力闖關態勢明顯，要求環保署長張子敬不要淪為台電代理董事長曾文生的小弟，環保署更不要為了賴清德的選情，趕著在本屆環評會倉促清理戰場，別讓能源轉型政策成為破壞海岸的劊子手。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，本屆環評委員即將於7月底卸任，台電提出東移方案變更填海位置，許多環境資訊尚未重新調查，環保署就急切地排審，不願要求台電完備評估資訊，環保署明知審查資料不足，仍執意排審，護航意味明顯。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師說，若環保署執意認為本案無須重新進行範疇界定，則恐已對於主管或監督之事務，明知違背法令不依法行政，進而有圖利台電公司之嫌，就此公民團體必定依法追究刑事及行政責任。

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，沒有一個總統候選人可以繞過這個複雜的能源題組，就從「四接毀基隆」這個議題開始，將要求每個總統候選人在選前明確回應，也要求總統候選人檢討目前能源政策。