中華華人茶文化協會昨天在台中市國民黨黨部舉辦首屆「華人工夫茶師評鑑」。（中華華人茶文化協會提供／張亦惠台中傳真）

中華華人茶文化協會昨天在台中市國民黨黨部舉辦首屆「華人工夫茶師評鑑」，茶人除了參加筆試外，還需參加術科考，透過壺泡與蓋碗泡二種泡法展現工夫茶藝，茶湯表現、儀軌流暢度及禮儀風範都是評分的重點。

中華華人茶文化協會創會理事長邱錦子致力推廣茶文化，近2年來特別發揚工夫茶藝，不僅開辦工夫茶學課程，並透過茶業改良場的台灣特色茶風味輪的學習來認識推動台灣茶，舉辦免費的講座，策劃工夫茶會，讓學員累積研習與實作的時數，6日更在台中市國民黨市黨部舉辦「華人工夫茶師評鑑」，讓用心鑽研工夫茶藝的茶人獲得肯定。

歷時2天的評鑑中，茶人除了須參加筆試以紮根茶學理念與知識更進行術科考試，透過壺泡與蓋碗泡二種泡法展現工夫茶藝，並以台灣特色茶品來呈現茶湯都是目前首創。工夫茶重視茶人的茶湯表現、儀軌流暢度及禮儀風範都是評分的重點。

評審們除了給予茶人讚賞與鼓勵，也提醒泡茶要領及禮儀風範讓茶人獲益良多。前農委會茶改場魚池分場長郭寬福表示，茶藝仍以茶湯表現為重點，茶人人須了解台灣茶的特性與本質，再藉由工夫泡展現每道茶品的優點。

邱錦子表示，工夫茶最初發源於福建，流傳到潮汕地區後才達到其頂峰。台灣早期喝茶的沖泡方式稱為「老人茶」也就是所謂的「工夫茶」。用「工夫」而不是「功夫」二字來強調烹茶品茶方法的講究與器具極具「工夫」外，更將精神、禮儀、沏茶、品評完美融合。