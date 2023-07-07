為滿足能源需求，台電擬在現有的「基隆市協和重油電廠」汰換成「燃氣發電廠」並設置第四天然氣接收站，但因涉及填海造陸、生態等爭議，遭環評初審小組要求補正再審4次，日前5度闖關時環團衝進會場內疾呼「程序違法、立即散會、退回重審」，導致提早散會，今天再次審查，除了保七入場監控防意外再次發生外，經濟部政務次長曾文生、基隆市市長謝國樑親自坐鎮。

依台電預估，2025年北東電網用電達600萬瓩，但隨著協和重油電廠除役、核二除役，北東電網只剩和平電廠的130萬瓩，再加上北西電網融通能力上限的420萬瓩，仍有差距，且基隆河谷仍有許多產業發展空間，預估未來用電將持續成長，需要協和電廠供應穩定電力，因此提出協和電發廠更新改建計畫。

台電原先提出的方案，要填海造陸達近30公頃、遭質疑毀滅珊瑚礁，但為避免爭議，因此提出3.0方案（東移方案），縮小面積至14.5公頃，以保留電廠外側潛堤區珊瑚及大海扇區。