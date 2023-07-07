女星Melody（殷悅）17年前嫁給富商吳育奇，育有2女，說話風趣的她平時常在節目分享婚姻趣事，未料今（7日）無預警宣布離婚，與Melody搭檔主持TVBS《11點熱吵店》的沈玉琳向本報透露從她IG才得知消息，「事前毫不知情，還在了解中。」

Melody宣布離婚，坦言與老公因為性格及思想理念有落差，協議後決定和平結束婚姻關係。與她多年搭檔主持的沈玉琳則認為Melody是個很有智慧的人，「做這樣的選擇必然有她的原因。先不吵她」。