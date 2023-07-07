歐洲許多產業都對中國有著收入的依賴，包括非必需的奢侈品、高檔酒類、汽車等工業，和原物料等礦業。

而隨著中國對新冠肺炎傳染病的解除封鎖，復甦始終失去動能，投資人寄望中國當局提出政策支援，以刺激成長。

但是中國在許多方面面臨挑戰，包括人口減少和老化、地方政府負債累累、房地產低迷、地緣政治的緊張情勢。

貝萊德(BlackRock)的歐洲投資主管Karim Chedid說，中國重啟之後，今年前五個月的確出現了順風；但是接下來要看政策刺激是否會改變局面。

MSCI歐洲指數在第一季上漲10%，但第二季僅上漲1%。

在MSCI英國和MSCI德國的成分股中，這些企業的中國銷售佔了約15%，在法國、瑞典、瑞士則占了10%。

荷蘭智庫Clingendael估計，去年礦業公司力拓(Rio Tinto)逾一半的營收來自中國。今年以來，力拓股價已累計下跌逾12%。

在消費領域，奢華手錶商歷峰集團有3分之1的營收來自中國，愛迪達有5分之1，BMW汽車也有5分之1靠中國。

巴克萊歐洲股票策略師Emmanuel Cau說，中國的情況好轉，對歐洲來說應該會是好消息。但他並不認為，包括降息在內的政策措施能夠改變遊戲規則。

消息人士說，中國刺激計畫的目標是提振消費者和私人部門的疲弱需求。

巴克萊經濟學家預計，中國的政策支援主要是聚焦在支持服務業的需求，以及在科技、製造、基礎設施促進投資，特別是數據中心和綠色能源領域。

高盛經濟學家認為，中國的逆風可能會持續下去，因為今年適度寬鬆政策只能部分抵消來自房地產市場的挑戰，以及他們所稱的消費者和企業家普遍的悲觀情緒。

法國興業銀行首席投資長Fahad Kamal表示，來自中國的資料令人失望，是因為預期過高。他將繼續增持歐洲股票，並減少對中國的曝險。